Автобус с детьми попал в аварию под Тюменью

Под Тюменью автобус с детьми улетел в кювет

В Тюменской области автобус, перевозивший детей, попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш город. Тюмень».

«ДТП произошло в Тюменском районе на Новотуринском мосту. 71-летний водитель «Мерседеса» почувствовал недомогание и потерял управление. Автобус съехал с дороги, врезался в металлическое ограждение и выехал в кювет», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, что автобус вылетел с проезжей части. По информации канала, в момент ДТП в общественном транспорте ехали 15 детей и двое сопровождающих. В результате произошедшего пострадала 15-летняя школьница, прибывшие медики диагностировали ушиб.

