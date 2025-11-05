«Сайлент Хилл»: дороги Москвы окутал густой туман

В Москве на фоне тумана видимость снизилась до 70 метров

В Москве дороги окутал густой туман. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Туман накрыл Москву — видимость местами меньше 70 метров. Улицы столицы растворились в серой дымке, а на дорогах почти ничего не видно. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности», — говорится в публикации.

Также канал сравнил столицу с «утренним Сайлент Хиллом».

В Гидрометцентре рекомендовали жителям быть внимательными, особенно на дорогах. Водителям следует снижать скорость, поскольку туман ограничивает видимость, может обмануть зрение и затруднить ориентирование. Он искажает восприятие скорости и расстояния до объектов.

