ДТП парализовало КАД в Петербурге

В Санкт-Петербурге движение транспорта затруднено из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Многокилометровая пробка сейчас на КАД. Рано утром на внутреннем кольце столкнулись три легковых автомобиля – заняты третья и четвертая полосы. Позже ДТП с двумя машинами произошло на 47-м километре внешней дороги — стоит четвертая полоса», — говорится в публикации.

Водители запечатлели последствия инцидента. На кадрах заметно, что на проезжей части в пробке стоит много автомобилей. По информации канала, в результате аварии никто не пострадал.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка на скорости врезалась в патрульный автомобиль. На опубликованном видео заметно, что водитель желтого автомобиля, двигаясь на большой скорости, попытался объехать автобус. Тот стал перестраиваться на другую полосу у общественной остановки. В какой-то момент мужчина, находившийся за рулем BMW, не справился с управлением и устроил лобовое столкновение с патрульной машиной.

Ранее в Татарстане произошло массовое ДТП из-за гололеда.