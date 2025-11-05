На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сильное кровотечение»: водитель автобуса избил туляка

В Туле водитель автобуса избил пассажира до крови
true
true
true
close
Telegram-канал «Тула Жесть»

В Туле водитель общественного транспорта напал на пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула».

«Нарушает ПДД, агрессивно ведет автомобиль с людьми, перестраивается из третьего ряда на красный свет, резко тормозит и резко трогается с места. Когда муж сделал замечание, поскольку водитель создавал аварийную ситуацию на дороге, тот начал нецензурно орать», — рассказала супруга пострадавшего.

По ее словам, водитель угрожал ее мужу расправой, а когда туляк попытался сфотографировать нарушителя, тот начал драку. Водитель разбил мужчине нос, из-за чего «началось сильное кровотечение, пришлось вызывать скорую». Кроме того, нарушитель выхватил у пострадавшего телефон, бросил его на проезжую часть и скрылся.

Тульчанка также отметила, что инцидент произошел 2 ноября. Пострадавший уже написал заявление в полицию.

До этого в Воронеже водитель избил пенсионера на переходе. Видеорегистратор запечатлел инцидент.

Ранее в Москве водитель устроил стрельбу в момент конфликта.

