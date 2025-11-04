Названы 10 самых надежных семейных кроссоверов

Автомобильные эксперты британского журнала Whatcar назвали десять надежных семейных кроссоверов с пробегом.

На первом месте в рейтинге Vauxhall Grandland (в Германии модель продается под брендом Opel) второго поколения. Автомобиль построен на платформе EMP2. Его надежность оценили в максимальные для этой категории автомобилей 99,6%: с поломками за последние два года столкнулись лишь 4% опрошенных владельцев.

Второе место занимает Toyota RAV4 в плагин-гибридном исполнении, уровень надежности которого оценили в 99,2% из 100. На третьем месте Porsche Macan, надежность которого составляет 99%.

Далее следуют Kia Niro (2022 год, надежность 99%), Toyota RAV4 Hybrid (2019 год, надежность 98,9%), Mazda CX-5 (2017 год, надежность 98,4%), Nissan Qashqai (2014 год, надежность 98,3%), Lexus UX (2019 год, надежность 98%), Skoda Kodiaq (2016 год, надежность 97,8%), Renault Scenic E-Tech (2023 год, надежность 97,5%).

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы четыре основных проблемы эксплуатации китайских автомобилей.