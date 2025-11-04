На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили о штрафе за длительный прогрев двигателя во дворе

Депутат Федяев: за длительный прогрев двигателя во дворе грозит штраф
Владимир Федоренко/РИА Новости

Длительный прогрев двигателя во дворах многоквартирных домов наказывается штрафом до 3000 рублей. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Депутат отметил, что отдельного штрафа за прогрев двигателя нет. Согласно статье КоАП РФ о нарушении правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, штраф за длительный прогрев двигателя во дворе многоквартирного дома составляет 1500 рублей в регионах и 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Федяев уточнил, что если через пять минут после запуска двигателя во дворе многоквартирного дома автомобиль не начнет движение, то это считается стоянкой с работающим двигателем, что запрещено правилами дорожного движения.

Парламентарий указал, что должны иметься безусловные доказательства нарушения, например, видеозапись с четко видимыми номерами и подтверждением работы двигателя более пяти минут.

25 сентября сообщалось, что свободное перемещение кота в салоне автомобиля при его перевозке может обернуться штрафом.

Ранее стало известно, сколько средств планирует получить Москва от штрафов за ПДД.

