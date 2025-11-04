Россиянам напомнили о штрафе за длительный прогрев двигателя во дворе

Длительный прогрев двигателя во дворах многоквартирных домов наказывается штрафом до 3000 рублей. Об этом РИА Новости рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Депутат отметил, что отдельного штрафа за прогрев двигателя нет. Согласно статье КоАП РФ о нарушении правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах, штраф за длительный прогрев двигателя во дворе многоквартирного дома составляет 1500 рублей в регионах и 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Федяев уточнил, что если через пять минут после запуска двигателя во дворе многоквартирного дома автомобиль не начнет движение, то это считается стоянкой с работающим двигателем, что запрещено правилами дорожного движения.

Парламентарий указал, что должны иметься безусловные доказательства нарушения, например, видеозапись с четко видимыми номерами и подтверждением работы двигателя более пяти минут.

