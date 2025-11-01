Стало известно, сколько средств планирует получить Москва от штрафов за ПДД

В проект бюджета города Москвы на 2026 год заложено поступление 25 млрд рублей от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента финансов Москвы Елену Зяббарову.

«От штрафов за нарушение правил дорожного движения там порядка 25 млрд рублей, а общий объем штрафных санкций, предусмотренный в доходной части нашего городского бюджета, составляет порядка 86 млрд рублей. По всем видам нарушений», — приводит агентство слова Зяббаровой на заседании Мосгордумы.

Руководитель департамента финансов напомнила депутатам, что административная ответственность за нарушение ПДД ужесточена с 1 января 2025 года, и в ряде случаев штрафные санкции выросли в 1,5 раза. Однако после увеличения штрафов только 75% собранных сумм направляются в региональный бюджет, а 25% зачисляются в федеральный. До этого все штрафы за нарушение ПДД поступали в бюджет региона.

