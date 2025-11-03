На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Многозадачность»: петербуржец за рулем посмотрел интимный ролик во время движения

Петербуржец за рулем авто посмотрел интимное видео прямо во время движения
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге водитель смотрел интимное видео прямо во время движения автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Там, где учили многозадачности, преподавал этот водитель в вечернем потоке на проспекте Стачек», — говорится в публикации.

Примечательно, что водитель разместил смартфон с интимным роликом прямо над рулем.

До этого в Нижневартовске водитель такси смотрел интим-видео во время поездки.

«Хочу оставить жалобу на водителя такси. Сегодня 25.09.25 вызвала такси <…> Приехал дядя <…> Поездка длилась около 15 минут, и на протяжении всего этого времени данный персонаж смотрел данный кинематограф», — рассказала пассажирка.

Ранее огромный надувной шатер сдуло на трассу в Новосибирске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами