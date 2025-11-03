«Многозадачность»: петербуржец за рулем посмотрел интимный ролик во время движения

Петербуржец за рулем авто посмотрел интимное видео прямо во время движения

В Санкт-Петербурге водитель смотрел интимное видео прямо во время движения автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Там, где учили многозадачности, преподавал этот водитель в вечернем потоке на проспекте Стачек», — говорится в публикации.

Примечательно, что водитель разместил смартфон с интимным роликом прямо над рулем.

До этого в Нижневартовске водитель такси смотрел интим-видео во время поездки.

«Хочу оставить жалобу на водителя такси. Сегодня 25.09.25 вызвала такси <…> Приехал дядя <…> Поездка длилась около 15 минут, и на протяжении всего этого времени данный персонаж смотрел данный кинематограф», — рассказала пассажирка.

Ранее огромный надувной шатер сдуло на трассу в Новосибирске.