В Петербурге школьники на питбайке разбились о внедорожник и попали на видео

На видео попало, как в Петербурге школьники на питбайке попали в жесткое ДТП

В Санкт-Петербурге школьники попали в жесткое ДТП на питбайке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Двое десятиклассников на питбайке очень жестко влетели во внедорожник, который не уступил им на перекрестке в поселке Песочный. 16-летний водитель и его пассажир получили серьезные травмы и сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии», — говорится в публикации.

Полиция начала проверку.

До этого Москва стала лидером среди российских регионов по количеству ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Всего за 9 месяцев 2025 года в стране зарегистрировано 2959 таких происшествий.

Согласно данным исследования, после Москвы (636 ДТП) в антирейтинге следуют Костромская область (187) и Санкт-Петербург (146). Несмотря на снижение общего числа аварий на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество жертв выросло на 22,7% — до 54 человек.

