На МКАД разбился человек в результате жесткого ДТП

На МКАД разбился человек на Fiat в результате жесткой аварии

На МКАД произошло жесткое ДТП. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

«По предварительным данным, 3 ноября 2025 года примерно в 8:12 на 1 км внешней стороны МКАД водитель автомобиля Fiat не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бетонный блок)», — говорится в публикации.

В результате ДТП пассажир легкового автомобиля не выжил. Водителя госпитализировали с травмами. Проводится проверка.

До этого Москва стала лидером среди российских регионов по количеству ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Всего за 9 месяцев 2025 года в стране зарегистрировано 2959 таких происшествий.

Согласно данным исследования, после Москвы (636 ДТП) в антирейтинге следуют Костромская область (187) и Санкт-Петербург (146). Несмотря на снижение общего числа аварий на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество жертв выросло на 22,7% — до 54 человек.

Ранее на юго-западе Москвы электробус сбил пешехода.