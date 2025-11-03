На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иркутской области столкнулись четыре фуры

В Иркутской области в массовом ДТП с фурами троих водителей спасти не удалось
true
true
true

В Иркутской области на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе произошло столкновение четырех большегрузных транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

По предварительным данным, троих водителей спасти не удалось, еще двое получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших был госпитализирован, а второй отказался от помощи медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции и МЧС России работают на месте аварии, проводя деблокирование пострадавших и ликвидацию последствий ДТП. Для движения легкового и маршрутного транспорта организован объезд через деревню Листвянка. В настоящее время дорога перекрыта в обоих направлениях.

Среди пострадавших, по информации властей, есть граждане Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. О происшествии проинформированы соответствующие дипломатические представительства.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев призвал водителей быть особенно внимательными на дорогах в зимний период, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Первый заместитель губернатора Роман Колесов проведет заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения для оценки ситуации.

Кобзев отметил, что ситуация осложнена гололедом, поэтому власти настоятельно рекомендуют водителям повышать бдительность на трассах региона.

Ранее водитель фуры протаранил ограду храма в Нижегородской области.

