На севере Армении автобус с десятками студентов упал в овраг, есть пострадавшие

На севере Армении пассажирский автобус упал в овраг, пострадали как минимум 18 человек. Об этом сообщает News.am.

В МВД республики рассказали, что авария произошла днем в Тавушской области у монастырского комплекса Агарцин в 110 км от армянской столицы. Всего в автобусе ехали примерно 50 пассажиров, студенты Ереванского госуниверситета языков и социальных наук имени В.Я. Брюсова. Сейчас 17 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, а один — в тяжелом состоянии, добавили в минздраве страны.

По предварительной информации, автобус перевернулся из-за падения грунта на дорогу.

На прошлой неделе на трассе в Уганде столкнулись два автобуса, грузовик и внедорожник. Водитель одного из автобусов собирался обогнать ехавший перед ним грузовик. В это же время водитель другого автобуса, находившегося на встречной полосе, попытался обогнать внедорожник. В результате два автобуса столкнулись, после этого в них врезались внедорожник и грузовик. Несовместимые с жизнью травмы получили более 60 человек.

