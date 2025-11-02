На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На севере Армении автобус с десятками студентов упал в овраг, есть пострадавшие

В Армении у монастыря Агарцин перевернулся автобус со студентами
true
true
true

На севере Армении пассажирский автобус упал в овраг, пострадали как минимум 18 человек. Об этом сообщает News.am.

В МВД республики рассказали, что авария произошла днем в Тавушской области у монастырского комплекса Агарцин в 110 км от армянской столицы. Всего в автобусе ехали примерно 50 пассажиров, студенты Ереванского госуниверситета языков и социальных наук имени В.Я. Брюсова. Сейчас 17 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, а один — в тяжелом состоянии, добавили в минздраве страны.

По предварительной информации, автобус перевернулся из-за падения грунта на дорогу.

На прошлой неделе на трассе в Уганде столкнулись два автобуса, грузовик и внедорожник. Водитель одного из автобусов собирался обогнать ехавший перед ним грузовик. В это же время водитель другого автобуса, находившегося на встречной полосе, попытался обогнать внедорожник. В результате два автобуса столкнулись, после этого в них врезались внедорожник и грузовик. Несовместимые с жизнью травмы получили более 60 человек.

Ранее телеведущий потерял дар речи из-за жесткого ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами