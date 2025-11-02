На западе Украины судья за рулем Lexus наехала на двух пешеходов

На Украине судья сбила двух человек на пешеходном переходе

На западе Украины судья за рулем Lexus сбила двух человек. Об этом сообщает в Telegram-канале офис генпрокурора республики.

В ведомстве рассказали, что ДТП произошло накануне в селе Фрага Ивано-Франковского района на автодороге Мукачево — Львов. Женщина за рулем Lexus UX 250h не снизила скорость, когда приблизилась к нерегулируемому пешеходному переходу, и наехала на двух человек. Один из них не выжил, другой получил телесные повреждения.

В пресс-релизе отмечается, что генпрокуратура ходатайствовала об отстранении женщины от судебной деятельности из-за привлечения к уголовной ответственности. Ей грозит до восьми лет тюрьмы.

В конце августа мэр города Рени Игорь Плехов в Одесской области попал в ДТП. Авария произошла между селами Введенка и Светлодолинское. Вместе с чиновником в машине ехали его жена и пятилетний сын. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Водитель вместе с сыном были доставлены в больницу.

Ранее начальник охраны Порошенко снес машину с женщиной.