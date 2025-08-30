На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мэр украинского города перевернулся на Lexus, пострадали его жена и сын

На Украине мэр Рени Плехов с женой и сыном попал в ДТП
true
true
true
close
Национальная полиция Украины

На Украине мэр города Рени Игорь Плехов в Одесской области попал в ДТП, пишет «Страна.ua».

По данным газеты, авария произошла между селами Введенка и Светлодолинское. Вместе с чиновником в мишине ехали его жена и пятилетний сын. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Водитель вместе с сыном были доставлены в больницу.

На этом фоне в областной полиции заявили без указания имен пострадавших, что 53-летний мужчина за рулем Lexus съехал с проезжей части в кювет. После этого машина перевернулась. В аварии не выжила 72-летняя женщина на пассажирском сидении, а водителя и мальчика госпитализировали с многочисленными травмами.

В конце июля в Киеве сотрудник прокуратуры на автомобиле сбил горожанку, находившуюся в пешеходной зоне. В результате аварии жительница Киева получила травмы. А сотрудник прокуратуры по фамилии Молочный скрылся с места происшествия. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, а виновника ДТП задержали.

Ранее кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами