Мэр украинского города перевернулся на Lexus, пострадали его жена и сын

На Украине мэр Рени Плехов с женой и сыном попал в ДТП

На Украине мэр города Рени Игорь Плехов в Одесской области попал в ДТП, пишет «Страна.ua».

По данным газеты, авария произошла между селами Введенка и Светлодолинское. Вместе с чиновником в мишине ехали его жена и пятилетний сын. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Водитель вместе с сыном были доставлены в больницу.

На этом фоне в областной полиции заявили без указания имен пострадавших, что 53-летний мужчина за рулем Lexus съехал с проезжей части в кювет. После этого машина перевернулась. В аварии не выжила 72-летняя женщина на пассажирском сидении, а водителя и мальчика госпитализировали с многочисленными травмами.

В конце июля в Киеве сотрудник прокуратуры на автомобиле сбил горожанку, находившуюся в пешеходной зоне. В результате аварии жительница Киева получила травмы. А сотрудник прокуратуры по фамилии Молочный скрылся с места происшествия. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, а виновника ДТП задержали.

Ранее кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми.