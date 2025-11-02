Массовое ДТП на Каширском шоссе в Москве попало на видео

На видео попало массовое ДТП на Каширском шоссе в Москве

В Москве произошло массовое ДТП с несколькими автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Инцидент произошел на Каширском шоссе в сторону центра. Судя по кадрам, столкнулись четыре автомобиля в крайнем левом ряду. Одна из машин — каршеринговая.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, а также эвакуатор. О пострадавших не сообщается.

До этого в Москве перекрыли движение в сторону центра после ДТП с курьером. Мужчина на электровелосипеде попал под электробус на улице Вавилова. Доставщик получил травмы, перекрыта одна полоса в сторону центра. В результате произошедшего никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливали все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

Кроме того, в Москве курьер на электромопеде сбил пожилую женщину.

Ранее в Уфе машина без водителя устроила ДТП.