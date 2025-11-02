Крупное ДТП произошло на юго-западе Москвы

Два человека пострадали в крупном ДТП на Ленинском проспекте в Москве

В Москве на Ленинском шоссе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва» со ссылкой на осведомленный источник.

«Произошло лобовое столкновение автомобиля каршеринга и фургона Lada. В результате ДТП пострадали два человека», – сказал собеседник агентства.

ДТП произошло по адресу: Ленинский проспект, д. 8. Пострадавшие госпитализированы.

До этого в Москве перекрыли движение в сторону центра после ДТП с курьером. Мужчина на электровелосипеде попал под электробус на улице Вавилова. Доставщик получил травмы, перекрыта одна полоса в сторону центра. В результате произошедшего никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливали все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

Кроме того, в Москве курьер на электромопеде сбил пожилую женщину.

Ранее массовое ДТП на Каширском шоссе в Москве попало на видео.