Названы самые опасные всесезонные шины

Журнал AutoBild перечислил 9 самых опасных всесезонных шин
ako photography/Shutterstock/FOTODOM

Немецкий журнал AutoBild опубликовал результаты ежегодных тестов всесезонных шин.

Отмечается, что тест включает в себя торможение на сухом покрытии на скорости 100 км/ч, а также на мокром асфальте на скорости 80 км/ч. Приемлемым считается тормозной путь не более 66,9 м.

В список самых худших вошли шины Tigar All Season, Imperial All Season Driver, Star Performer Solar 4S, Nankang Cross Seasons AW-6, Debica Navigator 3, Davanti Alltoura, Fulda MultiControl, Berlin Tires All Season и Goodride All Season Elite Z-401.

До этого «Белшина» выпустила зимние шины премиум-класса с национальным орнаментом.

«В оформлении боковины премиальных шин используются белорусские графические элементы, такие как орнаменты, символы, руны, обереги. Шины имеют уникальную конструкцию, а также изготовлены с использованием специальных резиновых смесей по фирменной технологии», — рассказала начальник бюро маркетинговых исследований и стратегического маркетинга «Белшины» Анна Басаревская.

Новые шины с национальным орнаментом выпущены в трех типоразмерах, в дальнейшем их номенклатуру планируется расширить до 16.

Ранее были названы три условия для перехода на зимние шины.

