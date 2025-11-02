Пробка перед Крымским мостом за три часа выросла в 3,4 раза

У Крымского моста за три часа очередь из авто выросла в 3,4 раза

В очереди на подходе к Крымскому мосту скопилось 635 автомобилей. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту. За три часа до этого там находилось 140 машин.

«12:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 215 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 420 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — сообщает канал.

На этой неделе стало известно, что с 3 ноября россиянам на электромобилях и гибридах запретят проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Эти ограничения уже действуют в отношении грузовиков. Фуры могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом от Таганрога до Джанкоя. По данным Telegram-канала Mash, ограничения связаны с попытками провоза в тяговых батареях машин взрывчатки для терактов.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.