Названы 10 самых дешевых автомобилей в России

Портал «Автоновости дня» составил топ-10 самых доступных новых автомобилей в России в ноябре 2025 года.

Самый дешевый новый автомобиль в России сегодня стоит 750 тыс. рублей. Это седан Lada Granta в базовой комплектации Standard. На втором месте находится трехдверная Lada Niva Legend. Ее цена — от 1,05 млн рублей. В ассортименте АвтоВАЗа появилась еще одна недорогая модель. Это Lada Iskra, цена на которую начинается от 1,25 млн рублей.

Четвертое место занимает Lada Niva Travel с ценой от 1,31 млн рублей, а на пятом находится BAIC U5 Plus (от 1,39 млн рублей).

В топ-10 попали Lada Vesta (от 1,46 млн рублей), JAC JS3 (от 1,5 млн рублей), УАЗ «Хантер» (от 1,5 млн рублей), Lada Largus (от 1,66 млн рублей) и Livan X3 Pro (от 1,66 млн рублей).

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.