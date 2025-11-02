На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Очередь на Крымский мост рассосалась спустя 13 часов

Очередь на Крымский мост с стороны Керчи устранена
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Очередь на Крымский мост ликвидирована. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

Пост опубликован в полночь. Накануне с 11:00 автомобили начали скапливаться в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи. Их количество увеличилось с 98 машин до 718 в 16:00. Потом очередь постепенно стала сокращаться. Однако в 23:00 в ней все еще ожидали досмотра 200 транспортных средств.

На этой неделе стало известно, что с 3 ноября россиянам на электромобилях и гибридах запретят проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Эти ограничения уже действуют в отношении грузовиков. Фуры могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом от Таганрога до Джанкоя. По данным Telegram-канала Mash, ограничения связаны с попытками провоза в тяговых батареях машин взрывчатки для терактов.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

