Россиянин засудил мясную компанию, врезавшись в ее корову на дороге

В Брянске водитель врезался в корову и взыскал 700 тыс. рублей с мясной компании

В Брянске местный житель взыскал с мясной компании 700 тыс. рублей в качестве компенсации ущерба от ДТП с коровой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Водитель на «Фиате» случайно сбил животное в условиях плохой видимости, ведь принадлежащая «Брянской мясной компании» корова вышла с пастбища на трассу», — отмечается в публикации.

Пострадавший автомобилист потратил на ремонт автомобиля более 2 млн рублей. Он обратился в суд с требованием взыскать с собственника коровы, мясной компании, сумму причиненного ущерба. Суд в ходе разбирательства установил, что водитель мог избежать наезда на животное, сумма ущерба была снижена до 700 тыс. рублей.

