На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин засудил мясную компанию, врезавшись в ее корову на дороге

В Брянске водитель врезался в корову и взыскал 700 тыс. рублей с мясной компании
true
true
true
close
Shutterstock

В Брянске местный житель взыскал с мясной компании 700 тыс. рублей в качестве компенсации ущерба от ДТП с коровой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Водитель на «Фиате» случайно сбил животное в условиях плохой видимости, ведь принадлежащая «Брянской мясной компании» корова вышла с пастбища на трассу», — отмечается в публикации.

Пострадавший автомобилист потратил на ремонт автомобиля более 2 млн рублей. Он обратился в суд с требованием взыскать с собственника коровы, мясной компании, сумму причиненного ущерба. Суд в ходе разбирательства установил, что водитель мог избежать наезда на животное, сумма ущерба была снижена до 700 тыс. рублей.

До этого в Подмосковье на видео попал мужчина, который пытался догнать эвакуатор, увозящий автомобиль. Преследователю удалось добраться до бокового зеркала грузовика и ограничить водителю обзор, но он не остановился.

Ранее в Уфе машина без водителя устроила ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами