На видео попал автовладелец, бегущий наперегонки с эвакуатором в Подмосковье

В Подмосковье сняли на видео мужчину, который бросился догонять эвакуатор с авто

В подмосковном поселке Дрожжино на видео попал мужчина, безуспешно пытавшийся догнать эвакуатор с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Исход тут почти что предрешен, но для невезучего автовладельца, как и для барона Кубертена, главное — не победа, а участие», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия виден эвакуатор ГАЗ «Валдай», который везет по дворовому проезду седан Opel Astra. Рядом с грузовиком бежит высокий мужчина в черной куртке, стараясь держаться рядом с кабиной.

Мужчина смог дотянуться до бокового зеркала эвакуатора и сложить его, но водитель не остановился, несмотря на ограниченный обзор. Затем преследователь отстал от автомобиля и остановился.

