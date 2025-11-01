На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На видео попал автовладелец, бегущий наперегонки с эвакуатором в Подмосковье

В Подмосковье сняли на видео мужчину, который бросился догонять эвакуатор с авто
true
true
true

В подмосковном поселке Дрожжино на видео попал мужчина, безуспешно пытавшийся догнать эвакуатор с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Исход тут почти что предрешен, но для невезучего автовладельца, как и для барона Кубертена, главное — не победа, а участие», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия виден эвакуатор ГАЗ «Валдай», который везет по дворовому проезду седан Opel Astra. Рядом с грузовиком бежит высокий мужчина в черной куртке, стараясь держаться рядом с кабиной.

Мужчина смог дотянуться до бокового зеркала эвакуатора и сложить его, но водитель не остановился, несмотря на ограниченный обзор. Затем преследователь отстал от автомобиля и остановился.

До этого в Уфе машина без водителя устроила ДТП.

Ранее стало известно, сколько ДТП в России совершили мигранты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами