Убытки «КамАЗа» взлетели до 29 млрд рублей

Чистый убыток «КамАЗа» по РСБУ в январе — сентябре 2025 года взлетел в 7,6 раза, до 29,1 млрд рублей. Об этом сообщила компания.

Отмечается, что выручка автопроизводителя за указанный период составила 203,1 млрд рублей (-11,2%), а себестоимость продаж — 198,3 млрд рублей (-7%). При этом валовая прибыль упала в 2,9 раза, до 5,3 млрд рублей. Убыток от продаж взлетел в 11,4 раза — до 11,9 млрд рублей.

В первом полугодии 2025 году «КамАЗ» отчитывался по РСБУ о чистом убытке в 20,8 млрд рублей.

До этого генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, что компания ожидает продаж грузовиков в России на уровне 50 тыс. единиц по итогам 2025 года.

По словам генерального директора, правительство своевременно предприняло необходимые шаги для стабилизации рыночной ситуации. Он подчеркнул, что особое внимание уделялось развитию и поддержке пассажирского транспорта. Когогин также отметил, что в этом году оперативно было принято решение о выделении дополнительных средств на субсидии регионам, что повлияло на загрузку предприятий компании.

Ранее повышенный утильсбор за ввоз автомобилей в Россию был утвержден правительством.