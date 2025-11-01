На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Возлюбленные почти сгорели заживо на СТО в Омской области

В Омской области на СТО супруги оказались в огненной ловушке

В Омской области в здании СТО случился крупный пожар. Об этом сообщает местная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Сегодня в дневное время в здании станции технического обслуживания в пос. Новоомский Омского района произошел пожар. На момент возгорания в здании станции находились два человека: 28-летний арендатор помещения и его 27-летняя супруга. С травмами различной степени тяжести (ожогами) они доставлены в медицинское учреждение», — говорится в публикации.

Правоохранители проводят проверку.

До этого на юге Москвы в автосервисе начался мощный пожар.

«Здание автосервиса горит на 6-й Радиальной улице на юге Москвы. На месте работают сотрудники МЧС, информации о пострадавших пока не поступало», — передавалo агентство «Москва».

Ранее поезд разорвал фуру с фруктами в Нидерландах и попал на видео.

