В Москве с 2 по 4 ноября ГИБДД проведет рейды

В Москве пройдут рейды по пьяным водителям с 2 по 4 ноября
В Москве с 2 по 4 ноября пройдут рейды по пьяным водителям. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«По оперативным данным, с начала текущей недели автоинспекторы выявили и пресекли более 100 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Еще более 190 отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования», — говорится в публикации.

Также 17 человек повторно сели за руль в нетрезвом виде без водительских прав. В ГИБДД призвали сообщать о нетрезвых водителях по номеру 102.

До этого сообщалось об освобождении тысячи пленников из мошеннического кол-центра в Мьянме. Известно, что в их числе были и граждане России. Людей заманивали в Таиланд обещаниями хорошо оплачиваемой работы, но по прибытии отбирали телефоны и нелегально переправляли в Мьянму для участия в разного рода мошеннических схемах.

Ранее водитель на Jeep упал в водоем под Петербургом и не выжил.

