В Москве с 2 по 4 ноября ГИБДД проведет рейды

В Москве пройдут рейды по пьяным водителям с 2 по 4 ноября

В Москве с 2 по 4 ноября пройдут рейды по пьяным водителям. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«По оперативным данным, с начала текущей недели автоинспекторы выявили и пресекли более 100 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Еще более 190 отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования», — говорится в публикации.

Также 17 человек повторно сели за руль в нетрезвом виде без водительских прав. В ГИБДД призвали сообщать о нетрезвых водителях по номеру 102.

