Эксперт рассказал, как в России будут контролировать лимит SIM-карт на человека

Адвокат и эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади сообщил ТАСС, что соблюдение лимита на SIM-карты будет контролироваться специальной системой Роскомнадзора.

С 1 ноября в России вступает в силу ограничение на оформление SIM-карт — не более 20 на одного человека. По словам юриста, при попытке приобрести 21-ю «симку» оператор автоматически проверит паспортные данные в базе Роскомнадзора и система в реальном времени откажет в заключении нового договора. Таким образом, продажа sim-карт сверх лимита будет невозможна ни в одном салоне или онлайн-сервисе, пока абонент не расторгнет один из действующих договоров.

Григориади отметил, что сложнее ситуация, если у человека уже более 20 SIM-карт до вступления ограничений в силу. В этом случае Роскомнадзор проведет сверку базы и направит гражданину уведомление через «Госуслуги», смс или личный кабинет оператора с предложением в установленный срок привести количество договоров в соответствие с нормой.

Абоненту предстоит самостоятельно выбрать, какие карты заблокировать. Если выбор не будет сделан, система применит формальный критерий — скорее всего, по хронологии оформления. Операторы при этом не будут решать, какая карта «важнее», а выполнят предписание регулятора на основе данных центральной системы.

Ранее россиянам рассказали, как узнать число своих SIM-карт.