Под Тулой масштабный рейд в цыганском поселке попал на видео

Под Тулой на видео сняли, как в цыганском поселке Плеханово ФСБ, МВД, ГАИ, ФНС и коммунальщики провели масштабный рейд. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

«В итоге: 35 местных жителей увезли в военкомат (22 получили штрафы за уклонение от службы, 13 — отправили сразу на медкомиссию); 43 дома отключили из-за неоплаты электричества; 24 акта об аресте имущества выписано за неуплату штрафов ГИБДД и налогов», — говорится в публикации.

Также за долги у цыган изъяли пять автомобилей и порядка 1 млн рублей.

До этого в Волгоградской области вынесли приговор 72-летнему мужчине, который домогался к детям.

22 января этого года в Михайловском районе цыган-педофил затащил девочку в местный дом культуры и пытался ее домогаться. Мать ребенка, ставшая свидетельницей происходящего, успела предотвратить преступление. По словам родителей, это был не единственный случай — жители поселка неоднократно обращались с жалобами на поведение мужчины.

Ранее стала известна судьба цыгана, укравшего икону из храма во время крещения.