На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Масштабный рейд в цыганском поселке попал на видео

Под Тулой масштабный рейд в цыганском поселке попал на видео
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

Под Тулой на видео сняли, как в цыганском поселке Плеханово ФСБ, МВД, ГАИ, ФНС и коммунальщики провели масштабный рейд. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

«В итоге: 35 местных жителей увезли в военкомат (22 получили штрафы за уклонение от службы, 13 — отправили сразу на медкомиссию); 43 дома отключили из-за неоплаты электричества; 24 акта об аресте имущества выписано за неуплату штрафов ГИБДД и налогов», — говорится в публикации.

Также за долги у цыган изъяли пять автомобилей и порядка 1 млн рублей.

До этого в Волгоградской области вынесли приговор 72-летнему мужчине, который домогался к детям.

22 января этого года в Михайловском районе цыган-педофил затащил девочку в местный дом культуры и пытался ее домогаться. Мать ребенка, ставшая свидетельницей происходящего, успела предотвратить преступление. По словам родителей, это был не единственный случай — жители поселка неоднократно обращались с жалобами на поведение мужчины.

Ранее стала известна судьба цыгана, укравшего икону из храма во время крещения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами