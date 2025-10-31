Стало известно, сколько государственных средств потрачено на автопром с 2022 года

Мантуров: государство вложило в автопром 260 млрд бюджетных рублей с 2022 года

Государство вложило в поддержку российского автопрома свыше 260 млрд рублей из федерального бюджета начиная с 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.

«Свою эффективность показал целый комплекс финансируемых бюджетом мер - субсидирование НИОКР, гранты на реинжиниринг, программы Фонда развития промышленности, программы поддержки спроса… Только на эти ключевые меры, которые я перечислил, за последние три года из федерального бюджета мы направили свыше 260 миллиардов рублей», — приводит агентство слова Мантурова.

Первый вице-премьер уточнил, что около трех четвертей от этой суммы составили средства, полученные госбюджетом от утилизационного сбора за автомобили. В частности, Фонд развития промышленности поддержал около 40 проектов по реинжинирингу и 91 проект по производству автокомпонентов, указал он.

Также Денис Мантуров заверил, что правительство России не намерено закрывать российский рынок от иностранных автомобилей, но подчеркнул, что для иностранных инвесторов важным фактором является устранение каналов серого импорта.

Ранее стало известно, что из-за реформы утильсбора российский бюджет может потерять до 300 млрд рублей ежегодно.