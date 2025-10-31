На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: мощный ливень затопил весь Нью-Йорк

Мощный ливень затопил все дороги в Нью-Йорке и попал на видео
true
true
true

В Нью-Йорке мощные ливни затопили дороги и улицы. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

«Местные СМИ уточняют, что основная масса воды пролилась на город буквально за 20 минут. В результате, затопило улицы города и метро. Некоторым пришлось буквально плыть по дорогам. Без света осталось около 1,5 тысячи местных жителей», — говорится в публикации.

В результате удара стихии не выжили два человека. На размещенных кадрах видно, что дождь затопил трассы и автомобили.

В июле переход на станции метро «Рижская» в Москве оказался затоплен из-за сильного ливня. На опубликованных кадрах видно, как дождевая вода бурным потоком течет по ступенькам вестибюля. При этом на заднем плане несколько сотрудников метрополитена с помощью швабр убирают воду с пола.

Ранее москвич получил штраф за хомяка в автомобиле.

