Россиянам перечислили недостатки подержанного Volkswagen Polo за 1 млн рублей

Седаны Volkswagen Polo отличаются высокой надежностью, однако и у них есть ряд недостатков, на которые следует обратить внимание при выборе машины на вторичном рынке. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

«Двигатель CWVA серии ЕА211 довольно надежен и не должен доставлять проблем. Нужно только помнить про необходимость замены ГРМ. По регламенту он рассчитан на 120 тыс. км, но лучше сократить этот интервал до 100 тыс. км», — написал Виноградов.

Эксперт указал, что шестиступенчатая автоматическая коробка передач, которую устанавливали на Polo российской сборки, весьма чувствительна к чистоте рабочей жидкости и рекомендовал отказаться от покупки машины, в которой ощущаются толчки при переключении передач. Несмотря на то, что лакокрасочное покрытие Polo хорошо сопротивляется коррозии, хромированные элементы могут потускнеть, добавил он.

«За миллион можно найти один из последних седанов Polo 2019-2020 годов выпуска», — уточнил Виноградов.

Ранее в Подмосковье стартовал выпуск Exeed.