Москвич выкинул гашиш под авто росгвардейцев и был пойман

В Москве мужчина выкинул гашиш под машину Росгвардии и попал на видео
В Москве мужчина выкинул сверток с гашишем под машину Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Мужчина в Люблино попытался скрыться от росгвардейцев, а когда они его настигли – выкинул сверток с гашишем под их служебное авто», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов достают из-под автомобиля сверток. По информации канала, после произошедшего задержанного 45-летнего мужчину передали работникам полиции.

До этого в Москве взорвался автомобиль такси. По словам очевидца, водитель решил почистить кондиционер. После распыления баллончиков в салоне и включения рециркуляции он вышел прогуляться в парк. В этот момент транспортное средство взорвалось. На опубликованных в сети кадрах видно, что легковой автомобиль получил повреждения: взрывной волной вывернуло двери, разбилось лобовое стекло, а крыша оторвалась и упала на заднее стекло соседнего автомобиля.

Ранее на МКАД автомобиль с человеком перевернулся в жестком ДТП.

