Москвич выкинул гашиш под авто росгвардейцев и был пойман

В Москве мужчина выкинул гашиш под машину Росгвардии и попал на видео

В Москве мужчина выкинул сверток с гашишем под машину Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Мужчина в Люблино попытался скрыться от росгвардейцев, а когда они его настигли – выкинул сверток с гашишем под их служебное авто», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов достают из-под автомобиля сверток. По информации канала, после произошедшего задержанного 45-летнего мужчину передали работникам полиции.

