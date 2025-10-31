JAC представит в России новый минивэн RF8

Новый минивэн JAC RF8 появится в России в ноябре 2025 года

Китайский автобренд JAC планирует представить минивэн RF8 в России в конце ноября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Длина автомобиля – 5200 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1830 мм. Колесная база – 3100 мм. Минивэн оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 252 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель RF8 отличается глубокой интеграцией с автомобильной системой Huawei, включающей 23,5-дюймовый проекционный экран с дополненной реальностью и 7-дюймовый «плавающий» экран для обеспечения интеллектуального взаимодействия с автомобилем.

До этого в базе «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый автомобиль «Москвич». Наличие этого сертификата позволяет производителю серийно выпускать и продавать транспортные средства.

Речь идет о модели с внутренним индексом AS33. Предполагается, что для рынка РФ кроссовер получит наименование «Москвич М70» и будет построена на базе кроссовера MG HS.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7L.