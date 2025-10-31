«Выживших нет»: появились кадры с места жесткого ДТП в Москве

В Москве автомобиль застрял между деревьями после ДТП, выживших нет

В Москве автомобиль с людьми застрял между деревьями после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«На Захарово водитель не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и застрял на боку между деревьями. Машина полностью смята, крыша вдавлена в салон. По предварительным данным, выживших нет», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что белая машина получила серьезные повреждения: транспорт полностью смяло. Кроме того, на место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

До этого в Москве взорвался автомобиль такси. По словам очевидца, водитель решил почистить кондиционер. После распыления баллончиков в салоне и включения рециркуляции он вышел прогуляться в парк. В этот момент транспортное средство взорвалось. На опубликованных в сети кадрах видно, что легковой автомобиль получил повреждения: взрывной волной вывернуло двери, разбилось лобовое стекло, а крыша оторвалась и упала на заднее стекло соседнего автомобиля.

