Гибридам и электромобилям запретят въезд на Крымский мост

На Крымский мост с 3 ноября не пустят электромобили и гибриды

С полуночи 3 ноября 2025 года гибридным и электрическим автомобилям запретят проезд по Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Краснодарского края.

«С 3 ноября электромобили и гибридные авто не смогут заехать на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Движение ограничат на участке трассы Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань», — отмечается в сообщении.

Причины, по которым введен запрет на проезд по мосту автомобилей такого типа, не уточняются. Для проезда в Крым водителям гибридных и электрических машин предписан объездной сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь и Мелитополь.

До этого на видео попал пожар в автосервисе в Москве.

Ранее в Москве на видео попал момент лобового ДТП.