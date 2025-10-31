На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гибридам и электромобилям запретят въезд на Крымский мост

На Крымский мост с 3 ноября не пустят электромобили и гибриды
Константин Михальчевский/РИА Новости

С полуночи 3 ноября 2025 года гибридным и электрическим автомобилям запретят проезд по Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Краснодарского края.

«С 3 ноября электромобили и гибридные авто не смогут заехать на Крымский мост со стороны Краснодарского края. Движение ограничат на участке трассы НовороссийскКерчь от развязки на станицу Тамань», — отмечается в сообщении.

Причины, по которым введен запрет на проезд по мосту автомобилей такого типа, не уточняются. Для проезда в Крым водителям гибридных и электрических машин предписан объездной сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь и Мелитополь.

