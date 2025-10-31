Лобовая авария двух автомобилей в Москве попала на видео

В московском районе Некрасовка произошло лобовое ДТП с участием двух автомобилей, двигавшихся по узкому проезду среди припаркованных машин. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Некрасовка. Улица Лавриненко», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что автомобиль серого цвета двигался на высокой скорости вдоль рядов припаркованных машин. Из-за поворота появился кроссовер Volvo, произошло лобовое столкновение. От удара у серого автомобиля разбит моторный отсек, от него поднимается пар. Серьезные повреждения передней части получил и Volvo.

До этого на МКАД автомобиль каршеринга вылетел в кювет и перевернулся. После ДТП водитель арендованного автомобиля отказался от помощи медиков.

Ранее в Москве взорвался автомобиль такси.