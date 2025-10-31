Стало известно, когда суд огласит приговор фигурантам дела о нападении на байкера Ковалева

Московский городской суд 6 ноября огласит приговор фигурантам уголовного дела об убийстве байкера из-за замечания о парковке. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе суда.

«Оглашение приговора назначено на 6 ноября», - рассказали в пресс-службе.

До этого гособвинение запросило в столичном суде от 9,5 до 17 лет лишения свободы фигурантам дела об убийстве в апреле 2024 года в Москве байкера Кирилла Ковалева.

Вечером 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов, гражданин Азербайджана, припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал замечание молодому человеку. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот и скрылся. Аббасов рассчитывал бежать в ЛНР. Фигуранты приехали к знакомому в станицу Казанскую в Ростовской области, где их задержали местные сотрудники полиции.

Позже стало известно, что Москве задержанный инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов отпустил сбежавшего с места преступления Шахина Аббасова за 30 тыс. рублей.

Ранее родители заколотого байкера взыскали 100 млн рублей у семьи из Азербайджана.