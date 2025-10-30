Литва забыла сотни своих грузовиков в Белоруссии после закрытия границы

Литва оставила сотни своих грузовиков в Белоруссии после закрытия границы на месяц. Об этом пишет LRT со ссылкой на генерального секретаря Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Нарунаса Раулинайтиса.

Отмечается, что некоторые дальнобойщики пытаются вернуться в Литву через Латвию и Польшу, однако там образовались огромные очереди. Кроме того, некоторым грузовикам запретили въезд в Литву из-за их оформления белорусскими службами.

Linava потребовала провести совещание с представителями транспортного сектора и восстановить грузоперевозки.

О закрытии границы с Белоруссией накануне заявила премьер-министр Литвы Ингу Ругинене. По ее словам, решение принято для обеспечения безопасности граждан. Ограничения будут действовать до 1 декабря 2025 года.

В этот же день в МИД Белоруссии заявили, что Литва закрытием границы продемонстрировала свое реальное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей.

