Чистая прибыль BYD снизилась на 30%

Китайский автоконцерн BYD снизил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2025 года, сообщает interfax.ru.

«В июле-сентябре чистая прибыль компании уменьшилась на 32,6% в годовом выражении и составила 7,82 млрд юаней ($1,1 млрд). Выручка сократилась на 3,1%, до 195 млрд юаней», — сообщает агентство.

До этого стало известно, что во II квартале 2025 года прибыль японской компании Honda Motor упала более чем на 50% в результате введения пошлин правительством США.

В период с апреля по июнь прибыль японского автогиганта снизилась на 50,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Также на 49,6% упала операционная прибыль.

Среди причин падения называются пошлины США и последствия колебаний валютных курсов.

Ранее «КамАЗ» сообщил об убытке в 31 млрд рублей по итогам полугодия.