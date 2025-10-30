На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Электромобилям и гибридам запретят проезд по Крымскому мосту с 3 ноября

Проезд по Крымскому мосту запретят для электромобилей и гибридов с 3 ноября
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

С 3 ноября россиянам на электромобилях и гибридах запретят проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает краевая администрация. Постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

«С 00:00 3 ноября при подъезде к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 НовороссийскКерчь – от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400) запретят движение электромобилей и гибридных автомобилей», — говорится в публикации.

Отмечается, что прежде по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков. Для таких транспортных средств доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя.

До этого прокурор запросил пожизненный срок фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году.

Речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Их обвиняют в теракте и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну дополнительно вменяют контрабанду взрывчатки.

В декабре 2024 года в Южный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении этих восьми человек. Они не признают свою вину, и процесс проходит в закрытом режиме.

Ранее в Москве перекрыли МКАД.

