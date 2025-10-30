На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Улан-Удэ на видео попало, как стрела манипулятора пробила легковушку с человеком

В Улан-Удэ стрела манипулятора пробила легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Комитет по транспорту Улан-Удэ».

«Момент ДТП на ул. Ботаническая, при повороте с кузова грузовика стрела манипулятора вылетела на встречную автомашину», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как стрелка манипулятора пробивает лобовое стекло легкового автомобиля, который движется по проезжей части. После произошедшего машина останавливается, и из нее выходит человек. По информации канала, в результате произошедшего транспорт получил повреждения.

До этого в Самаре на улице Ново-Садовой машина с человеком провалилась в котлован. По данным МВД, водитель Volkswagen, в условиях дождя, допустил наезд на металлические ограждения, установленные на проезжей части внутриквартального проезда. На опубликованных в сети кадрах видно, что белый автомобиль провалился в глубокую яму. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее грузовик вспыхнул на МКАД и парализовал движение транспорта.

