В Улан-Удэ на видео попало, как стрела манипулятора пробила легковушку с человеком

В Улан-Удэ на видео попало, как стрелка манипулятора влетела в авто с человеком

В Улан-Удэ стрела манипулятора пробила легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Комитет по транспорту Улан-Удэ».

«Момент ДТП на ул. Ботаническая, при повороте с кузова грузовика стрела манипулятора вылетела на встречную автомашину», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как стрелка манипулятора пробивает лобовое стекло легкового автомобиля, который движется по проезжей части. После произошедшего машина останавливается, и из нее выходит человек. По информации канала, в результате произошедшего транспорт получил повреждения.

