Самозанятым таксистам предложили дать квоты в рамках закона о локализации

В ГД предложили поправки к закону о локализации для самозанятых водителей

Межфракционная группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который введет до 1 января 2033 года ежегодную квоту в 25% для самозанятых таксистов, использующих неподходящие по закону о локализации автомобили. Документ появился в думской электронной базе.

«Предлагается предусмотреть до 1 января 2033 года ежегодную квоту в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси, для физических лиц, которые не соответствуют требованиям закона о локализации автомобилей в такси, если транспортное средство принадлежит им на праве собственности в течение как минимум шести месяцев», — говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта считают, что без подобных мер самозанятые таксисты лишатся возможности работать в отрасли. Введение квоты же предотвратит уход до 51% водителей и сохранит налоговые поступления в размере 76,2 млрд рублей.

До этого сообщалось, что из 10 самых популярных автомобилей, работающих в такси в России, восемь не соответствуют требованиям нового закона о локализации.

«Самой востребованной моделью в таксопарке является Hyundai Solaris, на который приходится 10,4% общего парка. Lada Granta занимает второе место в парке автомобилей всех годов выпуска (9,9%)», — отмечается в исследовании НАПИ.

В десятку наиболее распространенных моделей автомобилей-такси входят также Kia Rio, Volkswagen Polo, Lada Vesta, Renault Logan, Skoda Rapid, Haval Jolion, Skoda Octavia, Kia Optima.

Ранее в России предложили резервировать красивые автономера на «Госуслугах».