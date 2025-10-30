Появились подробности о новом российском кроссовере «Москвич 5»

Новый российский кроссовер «Москвич 5» проходит испытания, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «Москвича».

«Автомобили продолжают проходить тестовый период эксплуатации в корпоративном парке», - отметили в пресс-службе бренда.

До этого сообщалось, что сборка новых кроссоверов должна была начаться в первой половине 2024 года. Прототипом для «Москвича 5» стал китайский кроссовер Sehol X6 (JAC). Модель получит турбомотор на 1,5 л с 149 л.с. или 184 л.с. Покупателям будет доступен передний привод с вариатором или шестиступенчатым «роботом».

«Москвич 5» станет третьей бензиновой моделью бренда после кроссовера «Москвич 3» и лифтбэка «Москвич 6».

Ранее сообщалось, что выпуск нового кроссовера «Москвич М70» начнется в декабре 2025 года.