На автозаводе «Москвич» заметили новые кроссоверы

В столичном районе «Текстильщики» на площадке готовой продукции автозавода «Москвич» появились первые экземпляры кроссоверов «Москвич 5». Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на одного из своих подписчиков.

«В Текстильщиках уже находятся первые экземпляры кроссоверов «Москвич 5» (Sehol X6/JAC JS5), их около пяти штук», — говорится в публикации.

Сборка новых кроссоверов должна начаться в первой половине 2024 года. Прототипом для «Москвича 5» стал китайский кроссовер Sehol X6 (JAC). Модель получит турбомотор на 1,5 л с 149 л.с. или 184 л.с. Покупателям будет доступен передний привод с вариатором или 6-ступенчатым «роботом».

«Москвич 5» станет третьей бензиновой моделью бренда после кроссовера «Москвич 3» и лифтбэка «Москвич 6».

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