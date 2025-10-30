На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России выросла минимальная цена внедорожника Haval H3

Внедорожник Haval H3 стал дороже в России на 100 тысяч рублей
Haval

В России прекратились продажи автомобилей Haval H3 2024 года выпуска, сообщает портал «Автоновости дня». При этом машины 2025 модельного года стоят дороже.

«Бренд Haval удалил со своего российского сайта прайс-лист на кроссовер Haval H3 2024 года выпуска. В результате модель стала менее доступной — минимальная цена без учета скидок выросла с 2 499 000 до 2 599 000 рублей», — сообщает портал.

Продажи кроссовера Haval H3 стартовали в России в мае 2024 года.

Длина модели составляет 4500 мм, дорожный просвет — 196 мм.

Haval H3 оснащен множеством электронных систем и помощников, которые обеспечивают безопасное вождение. В их числе: адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, контроль удержания и возврата в полосу, 4 камеры с панорамным обзором 360°, функция проекции пространства под автомобилем «прозрачный капот», функция умного уклонения, ассистент движения на малых скоростях, контроль слепых зон и многое другое.

Кроссовер адаптирован к российским условиям эксплуатации и оснащен зимним пакетом.

Ранее был назван средний возраст автомобилей в России.

