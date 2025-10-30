УАЗ распространил видео новых модификаций «Патриота» и «Пикапа»

Ульяновский автозавод распространил видео с тестов новых модификаций автомобилей УАЗ «Патриот» и «Пикап». Кадры опубликовал Telegram-канал «УАЗ сегодня».

«Перспективные модели УАЗ Патриот и УАЗ Пикап с новой 6-ступенчатой трансмиссией и новым дизельным двигателем объемом 2.0 литра проходят комплексные испытания в Ульяновске. Наша цель – 100 тысяч км реальной эксплуатации в самых разных условиях: от скоростных трасс до бездорожья, песка и грязи», — сообщает канал.

До этого пресс-служба Ульяновского автомобильного завода сообщила, что УАЗ планирует возобновить производство автомобилей «Патриот» в экспедиционной версии.

«В перспективе такая комплектация непременно появится, потому как есть огромное желание выпустить автомобиль с улучшенными качествами и в достойной комплектации, а именно с наличием всех утраченных в силу обстоятельств систем без исключения», — отметил представитель пресс-службы УАЗа.

В 2023 году УАЗ остановил выпуск внедорожников в экспедиционном исполнении из-за смены поставщиков вследствие санкций.

Ранее сообщалось, что УАЗ выпустит внедорожник «Патриот» с автоматической коробкой передач.