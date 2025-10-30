На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выяснилось, как накажут бывшую жену боксера Бивола, которая под наркотиками управляла авто

Юрист Воропаев: экс-жену боксера Бивола могут лишить прав из-за наркотиков
bivol_kate/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшую жену боксера Бивола Екатерину могут лишить водительского удостоверения после распространения видео, на котором она в состоянии наркотического опьянения за рулем оскорбляла граждан Казахстана и Кыргызстана. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Размещение в СМИ подобного видео является поводом для проведения расследования и возбуждения дела об административном правонарушении. Участковый уполномоченный должен предложить ей пройти медицинское освидетельствование, на основании которого должно быть установлено употребление наркотических веществ, либо зафиксировать отказ от такого прохождения», — рассказал юрист.

По его словам, если будет выявлено наркотическое опьянение, то суд может лишить Екатерину Бивол водительского удостоверения и назначить штраф в 45 тысяч рублей, согласно статьям 12.8 и 12.26 КоАП РФ («Управление в нетрезвом виде»). Кроме того, если будет установлен факт употребления наркотиков, Екатерину могут направить на принудительное медицинское лечение, согласно статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств без назначения врача»).

27 октября бывшая жена абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Екатерина была заочно арестована в Киргизии. Ей грозит до семи лет тюрьмы за разжигание межнациональной вражды. Ранее она записала видео, оскорбляющее граждан Казахстана и Кыргызстана, а затем призналась, что находилась под воздействием запрещенных веществ.

Ранее стало известно, что делать, если ГИБДД выписала необоснованный штраф.

