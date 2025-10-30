«Весь КАД стоит»: гаишники перекрыли движение в Петербурге

В Санкт-Петербурге перекрыли движение на одном участке автодороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«ДПС перекрыли Московское шоссе», — рассказали очевидцы.

Водитель запечатлел инцидент на видео. На кадрах заметно, что после перекрытия образовался автомобильный затор. По словам автора видео, он стоит в пробке около 20 минут: «Весь КАД стоит, немножко пускают со стороны Москвы, но не более».

До этого в Москве перекрыли движение в сторону центра после ДТП с курьером. Мужчина на электровелосипеде попал под электробус на улице Вавилова. Доставщик получил травмы, перекрыта одна полоса в сторону центра. В результате произошедшего никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал. На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливали все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

Кроме того, в Москве курьер на электромопеде сбил пожилую женщину.

Ранее в Приморье на видео попало, как Honda боком влетела в шесть автомобилей.