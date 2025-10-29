На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве пробки достигли девяти баллов

Пробки в девять баллов парализовали движение в Москве
true
true
true
close
Яндекс.Карты

Пробки в Москве достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».

При этом в Дептрансе пробки оценили в 7 баллов. Водителей предупредили, что интенсивное движение наблюдается на ТТК в районе Сущевского Вала в обоих направлениях, на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Спасской улицы, на улице Сретенка в направлении области.

Средняя скорость потока — 25 км/ч. Отмечается, что ха ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

25 сентября в Москве пять раз за день объявляли о перекрытии дорог. Движение было закрыто на Новоарбатском мосту, на ТТК в районе проспекта Мира в обе стороны. Проезд для автомобилей также перекрыли на улице Сретенка и на проспекте Мира в обе стороны.

В результате водители почти час простояли в автомобильном заторе в центре Москвы из-за перекрытого проспекта Мира.

Ранее москвичи пожаловались на гигантские пробки из-за перекрытия улиц в центре столицы.

