В России представили обновленный внедорожник Tank 300

Новый внедорожник Tank 300 с измененным дизайном представили в России

Китайский автобренд Tank анонсировал появление в России обновленного внедорожника Tank 300. Это его первое обновление с момента выхода на рынок России, сообщили в пресс-службе компании Tank.

«Благодаря доработкам дизайна, комплектации с полным приводом Part-Time1 (Premium2 и Adventure3) и интеллектуальным полным приводом Torque-on-Demand4 (City Premium5, City Adventure6) теперь отличаются визуально. У последних дверные ручки, корпуса боковых зеркал заднего вида и расширители колесных арок теперь окрашены в цвет кузова», — сообщили в Tank.

Все комплектации Tank 300 теперь оснащаются беспроводной зарядкой для гаджетов.Также в автомобиле есть двойное остекление.

Tank 300 как и прежде будет предлагаться с четырехцилиндровым рядным бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 220 л.с. (380 Нм). Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В базовую комплектацию входят 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, люк, защита двигателя, передние и задние сиденья с подогревом, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, блокировка заднего дифференциала. В максимальной комплектации среди прочего автомобиль оснащается защитой коробки передач и блокировкой переднего дифференциала.

О ценах на автомобиль не сообщается.

До этого стало известно, что внедорожники Tank 300 могут встать на один из конвейеров производственного комплекса «Автотор» в Калининградской области.

Согласно документации, сертификацию для России проходит Tank 300 с полным приводом и двигателем с диапазоном мощности 216-238 л.с. Другие характеристики модели не приводятся.

