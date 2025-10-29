«Грозит до пяти лет»: полиция ищет приморца, который ударил по лицу школьницу в автобусе

В Приморье полиция ищет пассажира автобуса, который ударом довел до слез девочку

В городе Спасск-Дальний Приморского края правоохранители ищут пассажира общественного транспорта, который ударил по лицу школьницу во время поездки. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Пассажир ударил 13-летнюю школьницу по лицу из-за конфликта на маршруте № 7 в Спасске-Дальнем: она с подружками сильно шумела в салоне, ему это не понравилось. После обмена «нежностями» мужчина ударил девчонку и вышел на своей остановке», — говорится в публикации.

По информации канала, правоохранители занимаются поисками нарушителя. В отношении пассажира возбудили уголовное дело, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах слышно, как школьница плачет и говорит, что другие пассажиры оскорбляли ее.

